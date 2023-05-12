Kırşehir’de oynanan şampiyonluk maçını tribünlerden izleyen Belediye Başkanı Altunok, rakip takımı yenerek şampiyonluğa yükselen Silifke Belediye spor takımı oyuncularını ve yöneticilerini tebrik etti. Şampiyonluk sevinci yaşayan Silifke Belediye Başkanı Altunok yaptığı açıklamada, “Bugün burada yaptığımız kutlamayı bir başlangıç olarak kabul ediyoruz. İnşallah gençlerimizle yakaladığımız bu başarıyı 3. ligte de devam ettirmek arzusundayız. Şehrin bütünleşmesi ve takımımız Silifke Belediye sporun daha değerli hale gelmesi adına gençlerimizin kazandığı bu başarının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de şehrimizde hep birlikte daha güçlü bir Silifke Belediye spor markası oluşturacağız. Şükürler olsun ki takımımız yıllardır beklediğimiz bu şampiyonluk heyecanını bizlere yaşattı. Bugün tüm Silifkeli hemşehrilerimizin yüreği farklı atıyor. Bizlere bu sevinci yaşatan takımımız oyuncularına, teknik ekibimize ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Çok emek verdik, çok çile çektik ama sonunda şampiyon olduk. Onlar öncelikle iyi birer evlat, ondan sonra iyi birer sporcu oldular ve bugün çok önemli bir başarıya imza attılar. Biz de belediye olarak spora ve sporcuya verdiğimiz desteklerin karşılığını böyle başarılarla ve şampiyonluklarla alıyoruz. Ben öncelikle onların yetişmesinde emeği olan anne-babalarına, sonra çok değerli hocalarımıza, teknik ekibimize, futbolcu kardeşlerimize ve yöneticilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Şampiyonluğun şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” diyerek maç sonunda yeşil sahalara inen Altunok, burada sporcular, teknik heyet ve yöneticilerle birlikte şampiyonluk sevincini paylaştı.