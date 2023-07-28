Belediyede stajyer olarak görev yapan öğrencilerle bir araya gelen Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, “Gençlerimize daha güzel bir gelecek hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Staj döneminin öğrencilerin gelişiminde çok önemli bir rolü olduğunu belirten Başkan Altunok, belediyenin çeşitli birimlerinde staja başlayan öğrencilerle meclis salonunda bir araya geldi. Başkan Altunok, “Gençlerimiz bizim için çok kıymetli. Projelerimizi belirlerken önceliğimiz daima çocuklarımız ve gençlerimiz oluyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana hayata geçirdiğimiz proje ve çalışmalarla gençlerimize daha güzel bir gelecek hazırlamak için çalışıyoruz. Her türlü görevin üstesinden gelmek ve en iyisini başarmak için çok çalışmalı, kendinizi her konuda eğitmelisiniz. Belediyemizde staj yapmanın ayrıcalığı ve size kazandırdıklarının meslek hayatınızda ve kariyerinizde sizlere büyük yarar getireceğine inanıyor, hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Gençlere tecrübelerini ve gençliğe yönelik projelerini de aktaran Başkan Altunok, öğrencilerin kariyer planlarını da dinledi.