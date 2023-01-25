Yapımını tamamladıkları kapalı pazar yeri kura çekim töreninde konuşan Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, halkın ve esnafların yıllarca özlem duyduğu modern ve sağlıklı projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

Yapımını tamamladıkları kapalı pazar yeri kura çekim töreninde konuşan Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, halkın ve esnafların yıllarca özlem duyduğu modern ve sağlıklı projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

Yıllarca şehrin merkezi olan Celal Bayar Caddesi üzerinde kurulan semt pazarının araç ve yaya trafiğini olumsuz yönde etkilediğine değinen Başkan Altunok, yapımını tamamladıkları kapalı pazar yeri projesi ile birlikte pazarcı esnaflarını tek çatı altında topladıklarını açıkladı. Noter huzurunda düzenlenen kura çekim töreninde konuşan Silifke Belediye Başkanı Altunok, “Göreve geldiğimiz günden bu yana siz değerli halkımızın ihtiyaçlarına göre şekillendirdiğimiz hizmetlerimizi sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Biz Silifke’mizi daha yaşanabilir, daha modern bir kent olması için, sizleri de sağlıklı ve kalıcı projelerle buluşturmak için çalışıyoruz. Seçim çalışmalarımız esnasında dönemin belediye yönetimi tarafından alt yapısı olmayan plansız-projesiz seçim yatırımı olarak ortaya atılan ve özellikle siz pazarcı esnaflarımızı mağdur eden bu sözde projeyi biz göreve geldikten sonra yeniden ele aldık. Sil baştan hazırladığımız bir proje ile yapımını tamamladığımız kapalı pazar yeri projemizi şükürler olsun ki bugün sizlerin hizmetine sunuyoruz. Yıllarca Celal Bayar Caddesi üzerine Cuma günleri kurulan semt pazarımızı artık bulunduğu yerden kaldırdık. Her pazar kuruluşunda hem halkımıza, hem esnaflarımıza hem de belediyemize ayrı bir ızdırap, ayrı bir sıkıntı, ayrı bir sorun oluşturan semt pazarını bir çatı altında topladık. Pazarcı esnafımızı modern, donanımlı ve kaliteli bir faaliyet alanına kavuşturmanın heyecanı içerisindeyim. Gazi, Göksu, Sarıcalar ve Sayağzı mahallelerimizin ortak noktası olarak tespit ettiğimiz yazı tepesi mevkiinde yapımını tamamladığımız kapalı pazar yerimizi yaklaşık 20 dönümlük bir arazi üzerine kurduk. Pazarcı esnaf temsilcilerimizle yaptığımız istişareler sonucunda ise 147 vergiye tabi olan pazarcı esnafımız, 41 adet tuhafiyeci, ayakkabıcı, hırdavatçı ve züccaciyeci esnafımız, kendi yetiştirdiği ürünü pazarda satmak isteyen 161 çiftçimizin yanı sıra hayvansal gıda üreten ve bu ürünlerinin satışı yapmak isteyen 5 esnafımızı bu çatı altında topladık. Yeni kapalı pazar yerinin ilçemize, halkımıza ve siz değerli pazarcı esnaflarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diyerek pazarcı esnaflarının yerlerini belirlemek üzere ilk kurayı çekti.