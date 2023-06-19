MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin meclis grup toplantısında ‘Yeni yüzyılda 100 il’ önerisi uzun yıllardır il olmayı bekleyen Mersin’in Silifke ilçesinde de heyecana neden oldu. Silifkeliler ve Yörükler dünyaca ünlü Cennet ve Cehennem mağaralarının bulunduğu yerde toplanarak deve üzerinde tur atıp davul ve zurna eşliğinde il olma isteğini duyurdu. Tarihi, denizi, sanayisi ve limanı ile geçmişte elinden alından İl’lik haklarının şimdi kendilerine verilmesi gerektiğini belirten Silifkeliler seslerini duyurma adına deve üzerinde davul zurna eşliğinde tarihi alanda tur attı.

Ellerinde Silifke’nin il olması ile ilgili dövizler taşıyan ve deve üzerinde tur atan Silifkeliler ‘Silifke’nin Yoğurdu’ türküsü eşliğinde oynayıp basın açıklaması yaptı.

“Silifkeliler olarak yıllarca özlemle beklediğimiz ve hak ettiğimizi düşündüğümüz il olma fırsatını yeniden yakaladık” diyen İlçe Belediye Başkanı Sadık Altunok, “Şu anda il sayısı artırılacaksa Silifke’miz ilk adaylardan biridir ve il olmalıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin Türkiye’de il sayısını artırma kararı cumhur ittifakı bir ilçe belediyesi olarak bizleri son derece sevindirmiştir. Tarihi ve turistik yerleri ile deniz ulaşımı ile tarım ürünleri ile sanayi ürünleri ile Akdeniz bölgesinin en önemli ilçelerinden biri olan ve ayrıca Akkuyu Nükleer Güç Santralinin de ilçemize yakın bir yerleşim alanı üzerinde kurulması il olmamız konusunda en büyük sebeplerimizin başında yer almaktadır. Kurtuluş savaşından sonra 1924-1933 yılları arasında İç-el il merkezi olan Silifke’mizin illik hakkının geri verilmesini istiyoruz. Bu yüzden Silifkeliler olarak elimizden alınan illik hakkımızın geri verileceğini ümitle bekliyoruz. Bu düşüncede olan tüm Silifkeli hemşehrilerimiz, siyasi partilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, mahalle muhtarlarımız ve bizlerin il olma istek ve çabalarının da TBMM’ne taşınmasında en büyük destekçimiz olarak ta Mersin Milletvekillerimizi görmekteyiz. Ben buradan sesleniyorum, ‘Silifke’miz ya il olacak, ya il olacak’ İl olmak için gerekli her türlü şartları bünyesinde barındıran Silifke’miz bir an evvel il olmalıdır” dedi.

Silifke’nin 40 şehir geçen ihracat rakamlarının olduğu dikkat çeken Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, “Biz zaten İl’iz diyoruz, konumumuzla komşu ilçelere olan mesafelerimiz ve hizmetlerimizden dolayı, çileğin başkentiyiz, yoğurdun başkentiyiz, coğrafi işaret tescillerini aldık. İç Anadolu ya açılan bir kapıyız, Anamur, Mut, Gülnar, Aydıncık ilçeleri bizim il olmamızı destekliyor. 40 ili geçen ihracat rakamlarımız var, Tarımımızla, organize sanayimizle, limanımızla ve nükleere verdiğimiz hizmetle Silifke olarak artık kabuğumuza sığamıyor. Biz zaten il dik, artık zamanı geldi hakkımızı geri istiyoruz” dedi.

Silifke’nin İl olma hakkının tekrar geri verilmesi gerektiğini belirten Silifke Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Temur, “Tarımı ile turizmi ile sanayisi ile Silifke artık kabuğuna sığmıyor. Biz Silifkeli Mahalle Muhtarları olarak Silifke’nin il olmasını istiyoruz” diye konuştu.

Narlıkuyu Mahallesinde esnaflık yapan İrfan Aydın ise, Silifke’nin il olma arzusunun yıllar önce elinden alındığını, artık Silifke’nin il olma arzusunun tekrar kendilerine verilmesi gerektiğini kaydetti.

Silifke’de çiçekçi esnafı İbrahim Şahin ise Yörükler diyarı ilçelerinin il olma hakkının bu dönem kendilerine verilmesi gerektiğine dikkat çekti.