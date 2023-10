Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Belediye, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Özel Çocuklar Etkileşim Derneği tarafından Ragıp Köse Okulunda hazırlanan otizmli çocuklar sınıfının açılışına katıldı.

“Çocuklar, gençler ve özel bireylerimizin geleceğine değer katacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” diyen Başkan Altunok, Ragıp Köse Okulu bünyesinde açılan otizmli çocuklar sınıfının açılış kurdelasını keserek hayırlı olsun dileğinde bulundu. Açılışta konuşan Silifke Belediye Başkanı Altunok, “Halkımıza ve güzel şehrimize hizmet verirken eğitim-öğretime de ayrı bir önem ayrı bir destek veriyoruz. Geriye dönük olarak hayata geçirdiğimiz projelerimiz ortada. Önümüzdeki aylarda hayata geçireceğimiz çalışmalarda eğitim-öğretime öncelik vermeyi planlıyoruz. İlçemizde yaşayan otizmli ve down sendromlu çocuklarımız için hayata geçirdiğimiz eğitim merkezimiz amacına uygun bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir. Belediyemiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Gönüllü Annemiz Eğitimci Fulya Arslan nezaretinde çalışmalarını sürdüren Özel Çocuklar Etkileşim Derneği (SÖÇED) bugün de Sayağzı mahallemizde Ragıp Köse Okulunda otizmli çocuklar sınıfını hizmete açmıştır. Belediye olarak her zaman destek verdiğimiz ve dernek adına mesire alanında hizmete açtığımız engelsiz cafe ve el sanatları üretim merkezinden elde ettikleri geliri tekrar otizmli ve down sendromlu çocukların eğitimine ve gelişimine harcayan dernek yöneticilerimizi, ailelerimizi, ilçe milli eğitim müdürlüğümüzü ve tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum. İlçe genelinde yaptığımız çalışmalar ile çocuklarımızın ve gençlerimizin yaşamlarına artı değer katmaya çalışıyoruz. Özel çocuklarımız başta olmak üzere onların daha iyi ve daha nitelikli eğitim almaları için de kurumlara her türlü desteği sunuyoruz. Yaptığımız projeleri de ‘yaptık, tamam’ diyerek bırakmıyoruz. Sürekli olarak takip ediyoruz, iletişim halinde bulunuyor, desteğimizi de hiçbir zaman esirgemiyoruz. Otizmli çocuklarımız, ailelerimiz, personelimiz, gönüllülerimiz, bireysel ve kurumsal destekçilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde eğitime yönelik yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Belediye olarak eğitime ve öğretime desteğimiz sürecektir” diyerek otizmli çocuklar sınıfının açılış kurdelasını İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, SÖÇED Başkanı Fulya Arslan, aileler, eğitimciler, gönüllüler, otizm ve down sendromlu çocuklarla birlikte keserek hizmete açtı.