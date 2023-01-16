Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, belediye olarak kurumlar arası ilişkilerin ve dayanışmanın önemli olduğuna işaret etti.

Belediye hizmetlerinin takibi ve yürütülmesinin yanı sıra halkla, esnaflarla ve kurumlarla istişarenin öneminin büyük olduğunun altını çizen Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlık Müdürlüğü, Devlet Hastanesi, Ağız ve Diş Hastanesi, Halk Eğitim Merkezi ve Özel Tedavi Merkezlerini ziyaret etti.

Ziyaretlerle ilgili olarak bir açıklama yapan Altunok, ”Hepimizin ortak amacı ilçemizi geliştirmek ve güzelleştirmektir. Belediye olarak halkımıza ve ilçemize hizmet etme noktasında birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Silifke’mizi ve halkımızı önemseyerek halkımız, esnaflarımız ve kurumlarımızla istişareler yapıyoruz. Kurumlar olarak hepimizin ortak amacı halkımıza ve şehrimize en güzel, en modern ve en sağlıklı hizmetleri sunmaktır. Birlik ve beraberlik içerisinde istişareler yaparak hem Silifke’mizi geliştirip güzelleştireceğiz, hem de halkımıza modern ve sağlıklı hizmetler sunacağız. Bu nedenle bugünde Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Sağlık Müdürlüğümüzü, Devlet Hastanemizi, Ağız ve Diş Hastanemizi, Halk Eğitim Merkezimizi ve ilçemizde hizmet veren Özel Tedavi Merkezlerini ziyaret ettim. Kurumlar arası işbirliğine verdiğimiz önemin bir göstergesi olan bu ziyaretlerimize devam edeceğim” dedi.