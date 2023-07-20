Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Kıbrıs Barış Harekâtının 49 yıldönümü nedeniyle bir mesaj

yayınladı.

Başkan Altunok yayınladığı mesajında, “20 Temmuz 1974’te merhum Başbakanımız Bülent Ecevit’in

tarihe damga vuran “Ayşe Tatile Çıksın” sözüyle başlattığı Barış Harekâtı ile Türkiye Cumhuriyeti

Devleti uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yetkisini kullanmıştır. Kullanmış olduğu bu yetkiyle

Barış Harekâtı ile Kıbrıs Türk Halkı 1950’li yıllardan itibaren yaşadığı Rum-Yunan zulmünden

kurtulmuş, can güvenliği ve özgürlüğüne tekrardan kavuşmuştur. Yapılan harekâtla Yunanistan

tarafından adanın bütün olarak kullanılması engellenmiştir. Verilen varoluş mücadelesinde büyük pay

sahibi olan adaya inen paraşütçüleri gören Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu merhum

Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın “En mutlu günümdü yağmur gibi indiler” sözüyle Türkiye

Cumhuriyeti’nin adada yaşayan Kıbrıs Türk Halkı’na, verdiği desteğin en önemli kanıtıdır. Kuzey Kıbrıs

Türk Cumhuriyeti’nin temelleri bu yapılan harekâtla atılmış ve bu günlere kadar gelmiştir. Kuzey Kıbrıs

Türk Cumhuriyeti ülkemizin vazgeçilmez bir parçasıdır ve daima öyle kalacaktır. Bu vesileyle, 20

Temmuz 1974 Barış Harekâtını gerçekleştiren kahraman askerlerimiz olmak üzere, bu uğurda

canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.