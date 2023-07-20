Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Kıbrıs Barış Harekâtının 49 yıldönümü nedeniyle bir mesaj
yayınladı.
Başkan Altunok yayınladığı mesajında, “20 Temmuz 1974’te merhum Başbakanımız Bülent Ecevit’in
tarihe damga vuran “Ayşe Tatile Çıksın” sözüyle başlattığı Barış Harekâtı ile Türkiye Cumhuriyeti
Devleti uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yetkisini kullanmıştır. Kullanmış olduğu bu yetkiyle
Barış Harekâtı ile Kıbrıs Türk Halkı 1950’li yıllardan itibaren yaşadığı Rum-Yunan zulmünden
kurtulmuş, can güvenliği ve özgürlüğüne tekrardan kavuşmuştur. Yapılan harekâtla Yunanistan
tarafından adanın bütün olarak kullanılması engellenmiştir. Verilen varoluş mücadelesinde büyük pay
sahibi olan adaya inen paraşütçüleri gören Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu merhum
Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın “En mutlu günümdü yağmur gibi indiler” sözüyle Türkiye
Cumhuriyeti’nin adada yaşayan Kıbrıs Türk Halkı’na, verdiği desteğin en önemli kanıtıdır. Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti’nin temelleri bu yapılan harekâtla atılmış ve bu günlere kadar gelmiştir. Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti ülkemizin vazgeçilmez bir parçasıdır ve daima öyle kalacaktır. Bu vesileyle, 20
Temmuz 1974 Barış Harekâtını gerçekleştiren kahraman askerlerimiz olmak üzere, bu uğurda
canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.