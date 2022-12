Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Türk Kadının tarih boyunca saygın ve etkin bir konumda olduğunun altını çizen Silifke Belediye Başkanı Altunok, “Temennimiz, kadınlarımızın 88 yıldır olduğu gibi gelecekte de Türk siyasi hayatında aktif bir şekilde var olmalarıdır. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en önemli inkılaplarından bir tanesi de Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk; ‘Bir toplum aynı gayeye bütün kadınları ve erkekleriyle beraber yürümezse ilerlemesine ve medenileşmesine teknik bakımdan imkan, ilmi bakımdan da ihtimal yoktur’ sözüyle Türk kadınına hayatın her alanında erkeklerle eşit olma yolunu açmıştır. Türkiye’nin demokratikleşmesinin en önemli adımlarından birisi de kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesidir. Toplumun her kesiminde yer alan ve başarı gösteren tüm kadınlarımızı takdir ve tebrik ediyorum. Kadınlarımız bizim baş tacımızdır. Silifke Belediyesi olarak kadınlarımızın toplumdaki yerini güçlendirmek amacıyla sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda yaşamlarının kolaylaştırılmasına yönelik projelerimizi sürdüreceğiz. Dün olduğu gibi bugün ve yarında annelerimiz, eşlerimiz, kızlarımız ve kardeşlerimiz olarak büyük bir şefkat ve özveriyle yanımızda olan kadınlarımızın attığı her adımda yanlarında olmayı sürdüreceğimizi, her türlü hak ve hürriyetlerini koruyacağımız gibi yaptığımız tüm projelerde yine kadınlarımızla birlikte hareket edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutluyor, kadınlarımızın hayatın her alanında daha güçlü bir şekilde yer alması dileğiyle saygılarımı sunuyorum” dedi.