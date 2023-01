Mahalle muhtarları ile bir araya gelen Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, “İlçemiz Silifke’ye ve tüm mahallelerimize belediye hizmetlerini ulaştırmaya devam ediyoruz” dedi.

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok yaptığı açıklamada, "Siz muhtarlarımız vasıtasıyla biz de belediye olarak vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Her zaman olduğu gibi yine siz muhtarlarımız halkımız ve belediyemiz arasında bir köprü oluşturmaktasınız. Vatandaşlarımızla aramızdaki bağı güçlendiren sizlersiniz. Bu konuda büyük emekleriniz var, hepinize teşekkür ediyorum. İlçe merkezi ve diğer mahallelerimizde halkımızın ve siz değerli muhtarlarımızın istek ve taleplerinin hızla çözülmesi ve belediye hizmetlerimizin en sağlıklı şekilde sizlere ulaşması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu konuda belediye ekiplerimiz değişik mahallelerimizde çalışmalarına devam etmektedir. Hizmetlerin sağlıklı ve hızlı bir şekilde sizlere ulaşabilmesi için kiminle görüşülmesi gerekiyorsa görüşüyoruz, ortaya çıkan sorunları bir an evvel çözüme kavuşturmak için mücadele ediyoruz. Acil ihtiyacı olanlara öncelik verip ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Belediyemizin imkanları ve yaptığımız iş programı ile yıllarca belediye hizmetlerinden yararlanamayan kırsal mahallelerimiz başta olmak üzere 88 mahallemize eşit hizmet götürmeye çabası içerisindeyiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana tek amacım ilçemiz Silifke’ye ve siz değerli hemşehrilerimize hizmet etmektir. Kaynaklarımız ve imkanlarımız belli. Halkımızın ve mahallelerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için ortaya çıkan sorunları siz muhtarlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde çözme konusunda her zaman sizlerle bir araya geliyoruz. Bu konuda sürdürdüğümüz planlı ve programlı çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde tüm mahallelerimize eşit hizmet götüreceğiz” diyerek muhtarlarla görüştü.