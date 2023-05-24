Gençlerin sportif, sosyal ve kültürel hayatlarını zenginleştirmeye yönelik yatırımlarına merkez- kırsal ayrımı yapmadan aralıksız devam ettiklerini söyleyen Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Atayurt mahallesi halı saha hizmeti ile birlikte ilçede spor yatırımlarına bir yenisini daha eklediklerini söyledi. Silifke’nin tüm yaşam alanlarını yeni nesil spor sahalarıyla buluşturarak, gençlerin daha güzel ve daha sağlıklı şartlarda spor yapmalarına katkı sunmaya devam edeceklerini ifade eden Silifke Belediye Başkanı Altunok, “Göreve geldiğimiz günden bu yana spora ve sporcuya verdiğimiz destekler ortada. Gençlerimize verdiğimiz tüm vaadlerimizi teker teker gerçekleştiriyoruz. Halkımıza ve gençlerimize bugüne kadar ne söz verdiysek yerine getirdik. Şimdi de Atayurt mahallemizde gençlerimizin talebi olan halı saha ile ilgili verdiğimiz sözümüzü yerine getirmenin sevincini yaşıyoruz. Çevre mahallelerimizin de ortak noktası Atayurt mahallesinde hizmete açacağımız halı saha bölgemize de farklı güzellikler katacaktır. Gençlerimiz buraya gelerek nezih, modern, sağlıklı ve düzenli bir alanda sporunu yaparak, dinamik ve sağlıklı bir bünyeye sahip olacaktır. Silifke Belediyesi olarak merkez mahallelerde hayata geçirdiğimiz hizmet kalitesini diğer mahallelerimize de yayarak tüm yaşam alanlarımızın aynı seviyede gelişmesine önem veriyoruz. Gençliğin ve gençlerin belediyesi olarak ta sportif, kültürel, sanatsal ve eğitim yatırımlarımıza aralıksız devam edeceğiz. Atayurt mahallemizde yapımı devam eden halı saha tesisimizi kısa sürede tamamlayarak gençlerimizin hizmetine sunacağız. Gençlerimiz her şeyin en iyisine ve en güzeline layıktır” diyerek çalışmaları yerinde inceledi.