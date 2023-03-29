Ziyarette konuşan Antrenör Teslime Çelik, “Değerli Başkanım, sizlerin desteği ve gayretleri ile mücadele eden takımımız 5-7 Mart 2023 tarihleri arasında Antalya Kemer'de yapılan Şehit Muhammet Oğuz Kılınç 2023 Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonasında büyük başarılara imza atmıştır. Yapılan karşılaşmalarda Büşra Naz Çelik, Kerem Üstün, İkra Çetinkaya, Nazlı Çatalca, Kıvanç Erdem Tokmak, Efe Erdem Yel, İrem Su Çalışkan, Yiğit Alp Gülderen, Nisan Buse Dur, Ecrin Tokmak, Aleyna Yüksel ve Feyza Yüksel’den oluşan sporcularımız Türkiye şampiyonu olarak dereceye girmişlerdir. Bu turnuvamızda gençler kategorisinde mücadelede eden kızımız Aleyna Yüksel ve büyükler kategorisinde mücadele eden anne Feyza Yüksel’in anne-kız olarak elde ettiği başarı bizler için ayrı bir gurur kaynağı olmuştur. Bu sporcularımız önümüzdeki aylarda yapılacak olan Balkan Şampiyonasına katılacaklardır. Ayrıca 31 Ocak-5 Şubat 2023 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen muaythai Türkiye Şampiyonasında ise Elanur Morca, Mehmet Efe Kaydağ, Ayşe Elvin Toprak, Emin Ziya Karabacak, İrem Su Çalışkan, Büşra Naz Çelik, Nira Göke ve Deniz Boyraz’dan oluşan Silifke Belediye Spor Muaythai Takımımız da dereceli olarak Türkiye Şampiyonu olmuşlardır. Bu sporcularımızda Milli Takım Seçmelerine girmeye hak kazanmıştır. Katılacağımız yarışmalarda alacağımız başarıları ve birincilik kupalarını tüm Silifkeli hemşehrilerimiz adına siz değerli Belediye Başkanımıza hediye edeceğiz. Spora ve sporcuya verdiğiniz destek ve katkılar için sizlere çok teşekkür ediyorum” diyerek şampiyonluk sevincini paylaştı.

“Geleceğin dünya şampiyonlarının Silifke’den çıkacağına inanıyorum” diyen Belediye Başkanı Sadık Altunok’ta kendisini ziyarete gelen Takım Antrenörü Teslime Çelik, sporcular ve ailelerini makamında misafir etti. “Bundan sonraki hedefiniz dünya şampiyonluğu olsun” diyen Başkan Altunok’ta konuşmasında, “Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazanan takımlarımızın güzel başarılar elde edeceğine inanıyorum. Bugün buraya getirdiğiniz şampiyonluk madalyaları da bunun bir ispatıdır. Sizler sporcular olarak üzerinize düşeni yapıyorsunuz, biz de bu kentin bir yöneticisi olarak sporun her branşından başarılı gençlerin yetişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bir yandan halkımıza ve şehrimize belediye hizmeti götürürken diğer yandan da sosyal ve kültürel projelere önem ve destek veriyoruz. Spora ve sporcularımıza verdiğimiz desteğe devam edeceğiz. Başta siz değerli sporcularımızı başarılarınızdan dolayı kutluyor, başarınızın temelini oluşturan değerli antrenörümüz Teslime Çelik ve ailelerinizi de yürekten tebrik ediyorum. Katılacağınız dünya şampiyonasında da çok güzel başarılar elde ederek, hem ilçemizi hem de ülkemizi uluslararası alanda layıki ile temsil edeceğinize inanıyorum. Silifke’mize ve bizlere yaşattığınız bu gurur ve sevinç için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diyerek belediye spor çatısı altında başarılı sporcular yetiştirmeyi sürdüreceklerini hatırlattı.