Silifke İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmete açılan gebelik okulunda anne ve anne adaylarına verilecek eğitimle gebelik süreci, doğuma hazırlık, doğum süreci, anne sütü ve önemi, doğum sonrası anne psikolojisi ve yeni doğan bebek bakımı gibi konularda eğitim verileceği bildirildi.

Açılışta konuşan Silifke İlçe Sağlık Müdürü Dr. Uğurhan Uğur, “Müdürlüğümüz bünyesinde bugün açılışını yaptığımız gebelik okulunun ilçemizde yaşayan anne ve anne adaylarına büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Vereceğimiz eğitimlerle anne ve anne adaylarımızı Gebelik Süreci, Doğuma Hazırlık, Doğum Süreci, Anne Sütü ve Önemi, Doğum Sonrası Anne Psikolojisi ve Yeni Doğan Bebek Bakımı’’ gibi konularda bilgilendireceğiz. Bu çalışmalarımızla birlikte anne adaylarımızı normal doğuma yönlendirmeyi hedefliyoruz. Son yıllarda isteğe bağlı olarak artan sezaryen doğumun normal yollardan dünyaya gelemeyecek bebeklerin kurtarılması için uygulanan bir yol olduğunu anlatacağız. Bu konuda anne adaylarını eğiterek onları normal doğuma yönlendirmeyi hedefliyoruz. Projemizin amacı, gebeleri bilinçlendirmek ve sezaryen doğum oranlarını azaltarak normal doğum oranlarının artmasını sağlamaktır. Anne ve anne adaylarımızın bilinçli gebelik süreci ve gebelik sonrası süreci yaşamaları için hizmete açtığımız gebelik okulumuza tüm anne ve anne adaylarımızı bekliyoruz. Bilinçli anneler ve sağlıklı nesiller yetiştiriyoruz. Bu çalışmamız halkımıza ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Açılışa katılan Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok’ta konuşmasında, “İlçe Sağlık Müdürlüğümüz tarafından hizmete açılan Gebelik Okulu sayesinde anne ve anne adaylarımızın bilgilendirilmesi ve eğitilmesi çok önemlidir. Halk arasında kulaktan dolma bilgiler ve bilgi kirliliğine neden olan konular bu merkez sayesinde aydınlığa kavuşacaktır. Çok daha önemlisi doğru bilgiyle donanmış bilinçli anne ve anne adayları, geleceğin bilinçli nesillerini buradan aldıkları eğitimler sayesinde yetiştirecektir. Anne ve anne adaylarına verilecek eğitimle onlara olumlu yönde katkı sağlayacağına inandığımız bu güzel projeyi biz de belediye olarak destekliyoruz. İlçe Sağlık Müdürlüğümüzü, Devlet Hastanesi Başhekimliğimizi ve tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bu merkezin halkımıza ve ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diyerek açılış kurdelasını İlçe Kaymakamı Abdullah Aslaner, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Uğurhan Uğur, Devlet Hastanesi Başhekimi UzmanDr. Ali Güngör ve diğer davetlilerle birlikte kesti.