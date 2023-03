Silifke Özel Eğitim Uygulama Okulunda düzenlenen programda down sendromlu çocuklar ve aileleri ile bir araya gelen ve onlarla yakından ilgilenen Belediye Başkanı Altunok’un bu davranışı samimi anlara sahne oldu. Eğlenceli dakikalar yaşayan down sendromlu çocuklar ve gençler, dans ederek, gönüllerince eğlendi.

Down sendromlu çocuklar ve aileleri ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Silifke Belediye Başkanı Altunok yaptığı açıklamada, “Biz sizlerle birlikte güçlüyüz. Sizlerden aldığımız dua ve destek sayesinde bu hizmetleri yapmaya ve sizlerle birlikte olmaya gayret ediyoruz. Farklılıklarımızın, hayatımıza zenginlik ve artı değer kattığına inanıyoruz. Bu anlamda oluşturmaya çalıştığımız farkındalık ile birlikte toplumsal entegrasyonu sağlamaya, hayatın her alanında sizlerle birlikte hareket etmeye gayret ediyoruz” diyen Altunok, down sendromlu çocuklarla birlikte bir de pasta kesti.

Düzenlenen programa Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültigin Eroğlu, MHP Mersin Milletvekili Aday Adayı Kıvanç Derya, okul müdürleri, öğretmenler ve aileler katıldılar.