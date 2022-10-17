Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, İlçeye bağlı Taşucu mahallesinde düzenlenen ‘Engelsiz Turizm ve Spor Kenti Mersin Günleri’ programına katıldı.

Düzenlenen etkinlikte konuşan Silifke Belediye Başkanı Altunok, “Türkiye Görme Engelliler Federasyonu, Rusya Beyaz Baston Derneği ve diğer katılımcıların yanı sıra bizim de belediye olarak destek verdiğimiz ‘Engelsiz Turizm ve Spor Kenti Mersin’ günlerinin bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Destek verdiğimiz bu projenin asıl amacı dünyanın değişik ülkelerinden engelli bireyleri bir araya getirerek kaynaşmalarını sağlamaktır. Farklı ülkelerde engellilere yönelik hazırlanan projeleri ortaya koyarak eksiklikleri ve farlılıkları görmemize imkan sağlayacak olan bu tür etkinlikler bizlerin bu konuda yeni projeler üretmesine ışık tutacaktır. Biz de belediye olarak kurumlar arası dayanışma yaparak sivil toplum kuruluşlarımızın da desteği ile ortaklaşa projeler üreterek ilçe genelinde yaşayan engelli kardeşlerimizin yaşamlarını kolaylaştırıcı modern ve sağlıklı projelerimizi hayata geçiriyoruz.

Göreve geldiğimiz günden bu yana yaşlı-çocuk, engelli-engelsiz ayrımı yapmadan tüm halkımıza hizmet ediyor ve projelerimizi de bu yönde hazırlıyoruz. İlçemizde yaşayan engelli kardeşlerimizin sağlıklı, güvenli ve huzurlu ortamlarda yaşayabilmeleri ve zaman geçirebilmeleri için çalışmalar yapıyoruz. Hizmete açtığımız ‘Engelsiz Kafe’nin yanı sıra bu yıl ilkini Atayurt mahallesi Fatih Sultan Mehmet Gençlik kampında gerçekleştirdiğimiz ‘Engelsiz Kamp’ etkinliğimize ilçemizde yaşayan engelli kardeşlerimizin yanı sıra ülkemizin dört bir yanından gelen özel kardeşlerimizle bu kampta bir araya geldik. Bu etkinlik hem özel kardeşlerimizi hem de bizleri son derece memnun etmiştir. Belediye olarak engelli kardeşlerimize karşı insanların duyarlılığını sağlamak ve Silifke’mizi farklı bir kent olarak, insana ve insanlığa azami değer veren, barış ve kardeşlik içerisinde geleceğe yol açan bir şehir olarak tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Bu projede emeği geçenleri tebrik ediyor, katılımlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinlik Proje Yöneticisi Tarsus Engelliler Derneği Platformu Başkanı Dursun Arslan, Rusya Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Başkanı Olekov Kolpaşikof ve Akkuyu Nükleer A. Ş. İletişim Direktörü Vasiliy Korelskiy’in konuşmalarının ardından Silifke Belediyesi Halk Oyunları Gurubunun sunduğu folklor gösterileri ve Rusya’dan gelen ses sanatçılarının konseri ile devam etti.