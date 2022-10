Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, dünya çocuk günü nedeniyle ilçede faaliyet gösteren Küçük Adımlar Anaokulunu ziyaret ederek çocuklara hediye dağıttı.

Ziyarette çocukların gününü kutlayan ve onlara çeşitli hediyeler veren Belediye Başkanı Altunok, ayıca çocuklarla ilgili olarak Silifke Küçük Adımlar Anaokulu Kurucu ve Sorumlu Müdürü Fatma Çayırlı’dan da bilgiler aldı.

“Çocuklar bizim her şeyimizdir, geleceğimizdir” diyen Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, “Bugün Dünya Çocuk günü, tabi biz sadece bir gün olarak sizlerin gününü kutlamıyoruz. Sizler bizim her şeyimizsiniz, geleceğimizsiniz. Her fırsatta sizlerle birlikte olmaya devam ediyorum. Biz sizlerin eğitiminizde ve iyi bir şekilde yetişmeniz de hocalarımızla birlikte elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bizim sizlerden istediğimiz tek şey, bu vatana ve millete hayırlı birer evlat olmanız. Derslerinizi başarılı bir şekilde devam ettirirken, arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle olan ilişkilerinizi üst düzeyde tutmanız, onlarla muhabbetinizi arttırmanız. İnşallah daha sonra da hangi mesleği isterseniz,

o konuda başarılı olarak bu millete hizmet etmenizdir tek gayemiz. Bakın hocalarınız, sizlere bugün hizmet ediyor, sizlerde yarın bu millet için elinizden gelen gayreti göstereceksiniz. Sizlerin şahsında tüm çocuklarımızın dünya çocuk gününü kutluyor, her birinizin ailesine de selam ve sevgilerimi yolluyorum” dedi.

Kendilerini ziyarete gelen Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok’un ziyaretinden duyduğu

memnuniyet dile getiren Silifke Küçük Adımlar Anaokulu Kurucu ve Sorumlu Müdürü Fatma Çayırlı’da konuşmasında, “Dünya Çocuk Günü nedeniyle okulumuzu ziyaretinizden büyük bir memnuniyet duyduk. Yarınımızı emanet edeceğimiz yavrularımızı bu özel günde unutmadığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben de bir eğitimci olarak ilçemize, halkımıza, gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik eğitim-öğretim alanında sunduğunuz hizmetlerin takipçisi ve destekçisiyim. Bizlere emanet edilen çocuklarımızı biz de başarılı, donanımlı ve bilgili bir eğitim kadromuzla onları geleceğe hazırlıyoruz. Destekleriniz ve ziyaretleriniz için teşekkür ediyorum” diyerek Başkan Altunok’a çocukların eğitimi için yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler de verdi.