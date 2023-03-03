Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, ülkede yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarmaya devam ederken belediye hizmetlerinin de kesintisiz devam ettiğini bildirdi.

Beraberinde Milliyetçi Hareket Partisi Silifke İlçe Başkanı Levent Nogay’la birlikte ilçeye bağlı Ortaören Mahallesine giden Altunok, burada devam eden yeni yolların açılması, bozulan yolların bakım- onarımı ve parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi. Ortaören Mahalle Muhtarı Sait Kahraman’la da görüşen Altunok, sorun ve istekleri de yerinde dinledi.

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok yürütülen belediye hizmetleri ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “Bizim çalışmaktan başka bir niyetimiz yok. Günün her saati görevimizin başındayız. Halkımızdan ve muhtarlarımızdan gelen istek ve talepler doğrultusunda belediye hizmetlerimizi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. 88 mahallemizden gelen istek ve talepleri de aciliyetine ve belediyemizin imkanlarına göre yerine getirmeye gayret ediyoruz. Ekiplerimiz bugün de Ortaören mahallemizde yeni yolların açılması, zamanla bozulan yolların bakım-onarımı ve parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürmektedir. Biz belediye olarak yaptığımız eserlerle ve güzel hizmetlerle anılmak istiyoruz. Tek derdimiz ve çalışmalarımız ilçemiz Silifke’nin tüm mahalleleri ile birlikte gelişmesi ve güzelleşmesi içindir. Göreve geldiğimiz günden bu yana yaptığımız hizmetler ve uygulamaya geçirdiğimiz projeler 30 yılda yapılanları aştı. Halkımıza ve ilçemize hizmete devam edeceğiz” dedi.