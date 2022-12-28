Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, göreve geldikleri günden bu yana ilçe genelinde hayata geçirdikleri başarılı çalışmalar ve uygulamaya koydukları projelerde büyük katkıları olan birim amirleri ve personele teşekkür ettiğini açıkladı.

Belediye Meclis Salonunda birim amirleri ile bir değerlendirme toplantısı düzenleyen Başkan Altunok, “Yaklaşık 4 yıldır Silifke’mize ve halkımıza sizlerle birlikte hizmet ediyoruz. Vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamak, hizmet üretmek ve şehrimizin geleceği için var gücümüzle çalışıyoruz. 2023 yılında da çalışmalarımıza başarılı bir şekilde devam ederek yeni projelerimizi halkımızla ve kentimizle buluşturacağız. Şu anda yapımı devam eden halkımız ve ilçemiz için büyük önem arz ettiğine inandığımız, Gazi mahallesi cami ve taziye evi, Taşucu, Atakent, Yeşilovacık deniz sahili düzenleme projesi, Atakent-Kapızlı Atapark projesi, Toros mahallesine yeni belediye hizmet binası projemiz, Mukaddem mahallesine seyir terası, Atayurt mahallesine organik tarım pazarı, Mara mahallesine soğuk hava deposu, halı saha projesini de 2023 yılında hayata geçirmeyi planlıyoruz. İlçemiz genelinde halkımıza ve kentimize yararlı hizmetleri ortaya koyabilmek için her zaman sizlerle bir araya gelerek projelerimiz ve çalışmalarımızı değerlendiriyoruz. Başarılı hizmetlerimizi siz değerli birim amirlerimizle istişare ederek gerçekleştiriyoruz. Daha kaliteli hizmet ve projelerimizi hayata geçirmek için gece-gündüz çalışarak bu hizmetlerimizi hayata geçiriyoruz. Yaptığımız ve yapacağımız tüm hizmetlerde sizlerin ve tüm personelimizin emekleri büyük. Tüm belediye çalışanlarımızın hizmet adına gönülden çalıştıklarını biliyorum hepinize çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Sizlerle birlikte çok daha güzel bir Silifke’yi hep birlikte inşa edeceğiz. Ben her zaman olduğu gibi sizlerin fikirlerine saygılıyım. Biz bir aileyiz, sizlerle birlikte halkımıza ve kentimize hizmet ederek Silifke’de bir tarih yazdığımıza inanıyorum. Yeni projelerimiz hazır, çalışmalarımıza aynı başarı ve özveri ile devam ederek 2023 yılında da halkımızı ve Silifke’mizi modern ve sağlıklı projelerle buluşturacağız. Hepinize teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.