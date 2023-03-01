Bahçe Mahallesi Muhtarı Ferit Uysal, mahallede yürütülen belediye hizmetlerinden dolayı Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok’a teşekkür plaketi verdi.

Bahçe Mahallesi Muhtarı Ferit Uysal, mahallede yürütülen belediye hizmetlerinden dolayı Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok’a teşekkür plaketi verdi.

Beraberinde mahalle halkı ile birlikte Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok’u makamında ziyaret eden Bahçe Mahallesi Muhtarı Ferit Uysal, yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek bir de teşekkür plaketi verdi.

Bahçe Mahallesi Muhtarı Ferit Uysal Başkan Altunok’u ziyaretinde, “Başkanım, mahallemizin ihtiyaçlarını zaman zaman sizlere bildiriyorum. Mahallemizde halkımızın ihtiyaç duyduğu yolların asfaltlanması, parke taşı döşeme çalışmaları, çocuk oyun parkı ve spor alanlarının oluşturulması ile ilgili yürüttüğünüz çalışmalar bizleri sevindirmiştir. Depremzede ailelerimize tahsis ettiğimiz okul binamızın tamir-tadilatı ve çevre düzenlemesi çalışmalarımızı da yine belediyemizin katkıları ile gerçekleştirdik. Mahallemizde misafir ettiğimiz depremzede ailelerimize kucak açan mahalle halkımıza ve siz değerli belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün de mahalle sakinlerimizden oluşan vatandaşlarımızla birlikte sizleri ziyaret etmeye ve verdiğiniz hizmetler için teşekkür etmeye geldik. Allah sizlerden razı olsun. Hizmetlerin devamını bekliyoruz” diyerek Altunok’a bir de teşekkür plaketi verdi.

Silifke’nin 88 mahallesi ile büyük bir aile olduğunu vurgulayan Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, “Belediye olarak tüm vatandaşlarımıza ve mahallelerimize eşit hizmet götürüyoruz. Öncelikli olarak yürüttüğümüz hizmetler arasında yeni yolların açılması, mevcut yolların bakım ve onarımının yapılması, asfaltlama, parke taşı döşeme çalışmalarının yanı sıra çocuklarımız için de oyun ve spor alanları oluşturuyoruz. Ülkemizde yaşanan üzücü olaydan dolayı ilçemizde misafir ettiğimiz depremzede ailelerimizin ihtiyaçlarına da her zaman öncelik veriyoruz. Onların ihtiyaç duyduğu hizmetleri gerçekleştirmek ve acil ihtiyaçlarının karşılanması için ekiplerimizle birlikte canla başla çalışıyoruz. Büyük Türk Milleti olarak yaralarımızı birlik ve beraberlik içerisinde sarmaya devam ediyoruz” dedi.

Kendisini ziyarete gelen Bahçe Mahallesi Muhtarı Ferit Uysal ve beraberindekilere teşekkür eden Başkan Sadık Altunok, kendisine sunulan bu plaketi tüm çalışma arkadaşları adına aldığını da bildirdi.