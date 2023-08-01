Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, hastalık, sınav ve diğer zaruri durumlar nedeniyle Ankara’ya giden vatandaşların yaşadıkları konaklama sorununa çözüm bulduklarını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, “Hastalık, sınav ve diğer zaruri durumlar nedeniyle Ankara’ya gitmek zorunda kalan hemşehrilerimizin yaşadıkları konaklama sorununu ortadan kaldıracağız. Belediye olarak Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası İktisadi İşletmesi ile ortaklaşa imzaladığımız protokol gereği Ankara’da bir misafirhane kiraladık. Ankara’da geçici bir süre hasta refakatçisi veya hasta olarak bulunmak zorunda olan ancak barınacak yeri ve maddi imkânı olmayan hemşehrilerimiz bu konukevinden faydalanabilecektir. Asıl amacımız hasta veya refakatçilerinin yanı sıra sınav ve diğer zaruri ihtiyacı bulunan vatandaşlarımızın Ankara’da yalnız olmadıklarını hissettirmek, onlara kendi evlerindeymiş hissini vererek bu süreci sağlıklı şekilde geçirmelerine yardımcı olmaktır. Belediye olarak imzaladığımız protokolle Silifkeli hemşehrilerimiz için Ankara’da oluşturduğumuz konukevimiz hasta ve hasta yakınları, sınav ve diğer zaruri ihtiyaç sahiplerinin konaklama sorununu ortadan kaldıracaktır” diye konuştu.