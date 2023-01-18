Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Küçük ve Yıldız Erkeklerde Mersin Şampiyonu olan Atayurt Ortaokulu öğrencileri ve okul idarecileriyle bir araya geldi.

2022-2023 Okul Sporları Küçük ve Yıldız Erkeklerde Mersin Şampiyonu olan ilçeye bağlı Atayurt Ortaokulu öğrencilerini kutlayan Altunok, ‘bu başarıda emeği geçen öğrencileri, velileri ve okul idarecilerini kutluyorum’ dedi.

“Öğrencilerimizin, farklı ve güzel spor dallarına yönelmeleri ve bu dallarda başarılı olabilmeleri için biz de belediye olarak üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz” diyen Silifke Belediye Başkanı Altunok konuşmasında, “Küçük ve yıldız erkekler Mersin şampiyonu olarak ilçemize kazandırdığınız bu başarı bizleri son derece sevindirmiştir. Biz de belediye olarak ilçemizde gençlerimiz ve çocuklarımızın daha iyi şartlarda spor yapabilmeleri için elimizden gelen tüm imkanları seferber ediyoruz. Örnek projelerimizle birlikte ilçemizde gençlerimiz ve çocuklarımızın geleceğine ışık tutarak eğitime destek vermeye devam edeceğiz. Biliyoruz ki, eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan bir yatırımdır. 2022- 2023 Okul Sporları Küçük ve Yıldız Erkeklerde Mersin Şampiyonu olan siz öğrencilerimizi, velilerimizi ve okul idarecilerimizi yürekten tebrik ediyorum” dedi.

Kendisini ziyarete gelen Atayurt Ortaokulu Voleybol takımını başarılarından dolayı kucaklayan Altunok, şampiyonluk sevinci yaşayan sporculara bir de hediye çeki dağıttı.