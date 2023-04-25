Altunkaya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya’nın amcası Hacı Beşir Altunkaya Midyat’ta geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etti.
Ünlü iş adamı Mahsum Altunkaya’nın amcası Beşir Altunkaya’nın cenazesi bugün Mardin’in Midyat İlçesinde Hacı Kasım Altunkaya Camiinde öğle namazını müteakiben kılınacak olan cenaze namazının ardından Midyat’ta aile mezarlığına defnedilecek. Hacı Beşir Altunkaya’nın taziyesi 28 Nisan Cuma günü Gaziantep’te Batıkent Mahallesinde bulunan 119 numaralı taziye evinde saat 13.00-22,00 saatleri arasında kabul edileceği açıklandı.