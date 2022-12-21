Üretim, istihdam ve ihracatları ile ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan Altunkaya ailesi, Mardin’in Midyat İlçesinde faaliyet gösteren özel bir okul mülkiyetini satın alarak Milli Eğitim Bakanlığına bağışladı.

Üretim, istihdam ve ihracatları ile ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan Altunkaya ailesi, Mardin’in Midyat İlçesinde faaliyet gösteren özel bir okul mülkiyetini satın alarak Milli Eğitim Bakanlığına bağışladı.

Merkezi Gaziantep’te bulunan ve birçok alanda faaliyet gösteren Altunkaya Şirketler Grubu adına Hacı Abdulkerim Altunkaya, Mardin’in Midyat ilçesinde özel olarak faaliyetini sürdüren 24 derslikli bir lisenin mülkiyetini satın alarak Milli Eğitim Bakanlığı’na hibe etti. Özel olarak faaliyetini sürdüren 24 derslikli Lise Mili Eğitim Bakanlığa hibe edilmesi ile ilgili olarak, Midyat Kaymakamlık makamında protokol imzalandı. Protokole, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekil Mahmut Demirtaş ile İş adamı Altunkaya ailesi adına Hacı Abdulkerim Altunkaya imza attı. Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, protokol imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, okulun ikinci ara tatilin ardından hizmet vermeye başlayacağını kaydederek, eğitime yaptıkları katkılardan dolayı Altunkaya ailesine teşekkür etti. Düzenlenen imza törenine, Mardin Vali Yardımcısı ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, Eğitim Bir Sen İlçe Temsilcisi Hüseyin Yücel, Bahçelievler Mahalle Muhtarı Mehmet Nas ve özel okulun kurucusu Serdar Gökçe katıldı.

“En büyük önceliğimiz eğitim ve beşeri sermayeye yatırım”

Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya’da eğitimin en büyük öncelikleri olduğunu ifade ederek, “Bizler elbette gerek Gaziantep gerekse doğup büyüdüğümüz yer olan Mardin’in Midyat ilçesinde sosyal sorumluluk projelerimiz çerçevesinde eğitim kurumları inşa ettirerek ilgili bakanlıklara bağışlıyoruz. Bugün de yine Mardin’in Midyat İlçesinde faaliyet gösteren özel bir okul binası ve arazisiyle birlikte tarafımızca satın alınarak Milli Eğitim Bakanlığına bağışlanmıştır. İnşallah 2023 yılının Şubat ayında faaliyete başlayacaktır. Milletimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.