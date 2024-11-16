Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğü’nde yeni bir atama gerçekleşti. Daha önce Aydın Orman İşletme Müdürlüğü’nde İşletme Şefi olarak görev yapan Bilal Altun, Yılanlı Orman İşletme Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

Bilal Altun, Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğü’ndeki görevine resmen başladı. Aydın Orman İşletme Müdürü Engin Evcin ve Yılanlı Orman İşletme Müdürü Alptekin Bozkurt, yeni görevinde Bilal Altun’u tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu. Altun, mesleki tecrübesi ve orman işletme yönetimindeki bilgi birikimiyle Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğü’ne önemli katkılar sağlaması bekleniyor.