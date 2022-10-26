Gaziantep’in Araban ilçesi Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Gaziantep’e gelen Tarım Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi’ye Araban Ovası’nın verimli topraklarında yetişen ünü ülke sınırlarını aşan tarım ürünlerinin sürdürülebilirliği için Harmancık ve Çatboğazı barajlarının biran önce yapılmasını istedi

Gaziantep’in Araban ilçesi Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Gaziantep’e gelen Tarım Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi’ye Araban Ovası’nın verimli topraklarında yetişen ünü ülke sınırlarını aşan tarım ürünlerinin sürdürülebilirliği için Harmancık ve Çatboğazı barajlarının biran önce yapılmasını istedi

Önceki gün bir dizi program için Gaziantep’e gelen Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, çiftçilere yönelik Sertifikalı Tohum ve Zeytin Hasat Kasası Dağıtım Töreni, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarım Okulunu ziyaretinin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden düzenlenen programda Tarım Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi ile görüşme fırsatı bulan Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun’dan Harmancık ve Çat barajlarının bir an önce yapılmasını istedi. Başkan Altun, ’’Tarım Bakanımız Sayın Vahit Kirişçi’ye Araban Ovası’nın verimli topraklarında yetişen ve ünü ülke sınırlarını aşan tarım ürünlerimizi anlatarak, kaliteli ürünlerimizi üretmek için girdi maliyetlerinin artışı ile birlikte zorluklar yaşayan Arabanlı çiftçilerimiz için destek isteyip, Araban Ovası’nın verimli topraklarında kuru tarım yerine sulu tarım yapılarak ülke, bölge ve ilçe ekonomisine katkıda bulunulması için gerekli olan Harmancık ve Çatboğazı Barajlarının biran önce tamamlanması için destek istedim. Ayrıca Gaziantep’te 25 bin dönüm alanda pamuk üretimi yapılan Araban ilçemizdeki pamuk üreticilerimizin de sorunlarını anlatıp Bakanımız’dan pamuk üreticisi çiftçilerimize destek istedim” ifadelerinde bulundu.