Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın kuyumculara yönelik düzenlediği ücretsiz pırlanta eğitimleri devam ediyor. Eğitime katılan kuyumcular pırlanta eğitiminin önemine değinerek, ALTSO Başkanı Eray Erdem’e eğitim için teşekkür ettiler.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın kuyumculara yönelik düzenlediği ücretsiz pırlanta eğitimleri devam ediyor. ALTSO’nun düzenlediği pırlanta eğitimine katılan kuyumcular, eğitimi çok beğendiklerini belirterek, “Kuyum sektöründe bu tür profesyonel eğitimler çok önemli. Alanya’mıza yakışan böyle güzel profesyonel kursların daha çok gelmesi. Sayın Başkanımız Eray beye teşekkür ediyoruz bu önemli eğitimi düzenlediği için” dediler.

Eğitim içeriği hakkında bilgiler aktaran Yılmaz, “Eğitimimizde sentetik elmas ve imitasyonların nasıl ayırt edilebileceği konusunda hem teorik hem de uygulama çalışması yapılacaktır. Pırlantanın 4C özelliklerinin belirlenmesi derecelendirme sistemi loupe ve mikroskop ile profesyonel pırlanta inceleme teknikleri katılımcılara aktarılacaktır. Sektörel anlamda tecrübelerimizi geliştirmek adına özellikle firma sahiplerine ve firma sorumlularına bu eğitimi almalarını öneriyoruz” diye konuştu.