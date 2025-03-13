Kartalkaya’da yaşanan elim yangın faciasının ardından otellere yönelik yürütülen yoğun denetimlerin etkilerini değerlendirmek amacıyla bugün ALTSO Başkanı Eray Erdem’in davetiyle sektör temsilcilerinin katıldığı ile bir toplantı düzelendi.

ALTSO Başkanı Eray Erdem, konuya ilişkin, "Turizmciler olarak sorumluluğumuzun farkındayız. Ancak denetimlerin bölgesel gerçekliklerin dikkate alınarak yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bunun içinde sektör temsilcilerinin görüş ve önerilerini yüksek sesle duyurmasını değerli buluyoruz. Devlet ve özel sektör işbirliğinin sonuçlarının ülkemiz adına daha yararlı sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Toplantıda kaleme alacağımız görüş ve önerilerimizi başta bakanlığımız ve ilgili tüm kurumlarla paylaşacağız" dedi.

"Üzerimize düşeni yapmaya hazırız"

ALTSO Başkanı Eray Erdem toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Kartalkaya’da yaşanan facianın büyük üzüntülere yol açtığını belirterek, "Bugün hazırladığımız ve başta Turizm Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kuruluşlarla paylaşacağımız görüşlerimizi içeren raporda yaşanan elim hadisenin bir daha tekrarlanmaması için turizmciler olarak gerekli önlemleri alma konusunda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu belirtirken, denetimlerin sezona hazırlanan tesislere zarar vermeden, maddi ve manevi kayıplara neden olmadan yürütülmesi gerektiğinin altını çizdik. Raporda bu doğrultuda fikirlerimizi, görüş ve önerilerimizi de açık biçimde ifade ettik. Bakanlığımızın bizlerin de sektör temsilcileri olarak görüşlerini dikkate alacağına inanıyoruz. Bu gibi önemli kararların sektör ve devlet dayanışması içinde alınmasının en doğru karar olduğuna inanıyoruz. Turizm sektörü, ülkemizin ekonomik kalkınmasında kritik bir rol oynamaktadır. Bu sürecin daha sağlıklı ilerleyebilmesi için sektör temsilcileri olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. İlgili kurumlarla iş birliği içinde hareket ederek, turizm bölgelerimizin sürdürülebilir ve güvenli bir yapıya kavuşması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.