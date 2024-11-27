Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) gelen öğrenci yardımlarına katkı yaparak ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırdı.

Taşımalı eğitim yapan Payallar İlkokulu’nda öğrenim gören 561 öğrenciye eşofman takımı ve spor malzemesi yardımı yaptıklarını söyleyen ALTSO Başkanı Eray Erdem, “Alanya’mız ekonomisi için yaptığımız çalışmaların yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem veriyoruz” dedi.

"561 öğrenciye destek olduk"

Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, ALTSO Meclis Başkanı Mehmet Kural ve ALTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkı Uysal, Mesut Ersoy, Adil Memiş ve ALTSO Disiplin Kurulu Üyesi Ali Orkan ile birlikte Payallar İlkokulu’nu ziyaret eden Başkan Erdem, geleneksel hale gelen okul yardımlarını bu yıl da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Başkan Erdem, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen yardıma, oda bütçemizden de katkı yaparak, taşımalı eğitim yapan Payallar İlkokulu’nda öğrenim gören 561 öğrencimize eşofman takımı ve spor malzemesi desteğinde bulunduk. Hepsi birbirinden değerli evlatlarımızın mutluluğuna ortak olduk. Ziyaretimiz sırasında Okul Müdürümüzden ve kıymetli öğretmenlerimizden okul ve öğrencilerimizle ilgili bilgiler aldık; eğitim alanına nasıl daha fazla katkı sağlayabiliriz konularında fikir alışverişinde bulunduk. Bu yardımlarda katkısı olan TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere; Kaymakamımız Dr. Fatih Ürkmezer’e, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Yılmaz’a, Okul Müdürümüz Yusuf Demirkaya’ya, Payallar Muhtarımız Ahmet Kaya’ya ve değerli öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, iş insanlarımızın sorunları ve ekonomik alandaki çalışmalarımıza ek olarak sosyal sorumluluk projelerine de destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Desteklerinden dolayı ALTSO Başkanı Eray Erdem ve Yönetim kuruluna teşekkür eden Kaymakam Ürkmezer ise "Öğrencilerimize destek vermek için tüm kurumlarımızla, Oda Başkanlıklarıyla ve STK’larla hep birlikte çalışıyoruz. Bugünde ALTSO Yönetimi ile birlikte Payallar İlkokulunu ziyaret ederek, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın geleneksel olarak her yıl öğrencilere yaptırmış olduğu eşofman takımları ve spor malzemelerinin dağıtımını gerçekleştirdik. Öğrencilerimize sağladıkları Desteklerden dolayı ALTSO Başkanı Eray Erdem ve Yönetimi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizin eğitimi için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz da ALTSO Başkanı Eray Erdem ve yönetiminin her zaman eğitime katkı sunduğunu belirterek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.