Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ile Alanya Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen Havuz Suyu Operatörlüğü Eğitimi, ALTSO Sürekli Eğitim Merkezi’nde başladı.

İlk derse, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ve Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Ramazan Baykara ile birlikte katılan ALTSO Başkanı Eray Erdem, üyelerden ve vatandaşlardan gelen taleplere göre eğitimler düzenlediklerini ifade etti.

ALTSO ile Alanya Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen 132 saatlik Havuz Suyu Operatörlüğü Eğitimi başladı. ALTSO Sürekli Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimin ilk dersine, ALTSO Başkanı Eray Erdem, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Ramazan Baykara, ALTSO Meclis Başkanı Mehmet Kural, Meclis Üyesi Mesut Akkuş ve 20. Komite Başkanı Gülnur Erbudak Ağca da misafir oldu.

Alanya’nın turistik bir bölge olması açısından bu tür mesleki eğitimlerin kalifiye personel anlamında çok önemli olduğunu belirten Başkan Erdem, “Gelişen ve değişen teknoloji, çağ ve talepler ile birlikte eğitimler büyük önem kazanmıştır. Bu çerçevede havuz suyu operatörlüğü eğitimi de Alanya’mız açısından çok önemlidir. Alanya’mızın turistik bir bölge olmasından kaynaklı otellerde ve sitelerde çok fazla havuz var. Su sağlığı hijyeni bu açıdan bölgemizde büyük önem arz etmektedir.

Burada kendi mesleğine aidiyet duyup, bu eğitimi takip eden tüm arkadaşlarımıza özverilerinden dolayı, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Yılmaz’a da iş birliğinden ve katkılarından dolayı da çok teşekkür ediyorum. Üyelerimizin mesleki gelişimi için gelen taleplere göre her sektör için eğitimler düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ise ALTSO ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen eğitimin önemine dikkat çekerek, Başkan Erdem’e eğitime yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

132 saatlik Havuz Suyu Operatörlüğü eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerler, eğitim sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme sertifikası almaya hak kazanacaklar.