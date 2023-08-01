Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından, Taşınmaz Ticareti ve İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Yetki Belgeleri konusunda bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Üyelerin ve vatandaşların talepleri doğrultusunda mesleki ve kişisel gelişim eğitim seminerleri düzenleyen Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, sektörlerden gelen talepler doğrultusunda da bilgilendirme seminerleri düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda oto galeri ile emlak sektörü başta olmak üzere çeşitle sektörlerden gelen talep doğrultusunda Taşınmaz Ticareti ve İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Yetki Belgeleri semineri ALTSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Antalya Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, Alanya Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden Müdür Yardımcısı Metin Özdemir ve Ticaret İl Müdürlüğü ile Alanya Belediyesi’nden uzmanların katıldığı seminere, ALTSO üyeleri de yoğun ilgi gösterdi.

Seminerle ilgili konuşan ALTSO Başkanı Eray Erdem, üyelerden gelen talepler doğrultusunda seminerlere devam edeceklerini belirterek; “Odamız tarafından düzenlenen Taşınmaz Ticareti ve İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Yetki Belgeleri konulu seminerimize konuşmacı olarak katılan Antalya Ticaret İl Müdürümüz Halil Özşahan ile sektöre ilişkin görüş alışverişinde bulunduk.

Seminerimizde katılımcılara değerli bilgilerini aktarın Kıymetli Müdürümüze, anlamlı ve güzel hediyesi ile nazik ziyaretinden dolayı çok teşekkür ederim.

Seminerimizin oto galeri ve emlak sektörü başta olmak üzere tüm iş dünyası ile Alanya’mıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda seminerler düzenlemeye devam edeceğiz. “ dedi.

ALTSO tarafından düzenlenen Taşınmaz Ticareti ve İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Yetki Belgeleri semineri öncesi Başkan Erdem’i de ziyaret eden Antalya Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, ziyaretin ardından seminerde ALTSO üyeleri ile bir araya geldi ve güncel mevzuatlar hakkında bilgiler aktararak, katılımcılardan gelen sorular yanıtladı.

Seminerde ayrıca uzmanlar tarafından; İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik, Mesleki Yeterlilik Belgesi, İşletmelerin Yükümlülükleri gibi konularda da katılımcılara ayrıntılı bilgiler aktarıldı.