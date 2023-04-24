Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO)Başkanı Eray Erdem, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde öğrencilere ilçe gezisi düzenleyip, tiyatro ile buluşturdu.

ALTSO Başkanı Eray Erdem, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları bünyesinde, Demirtaş Cumhuriyet İlkokulu ile Alara Şevket Demirel İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Başkan Erdem, Alanya gezisi düzenlediği öğrenciler için tiyatro da sahneletti. Başkan Erdem ayrıca Demirtaş Cumhuriyet İlkokulu’ndan Zeynep Topçuoğlu’na da başkanlık görevini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde devretti.

Demirtaş Cumhuriyet İlkokulu ile Alara Şevket Demirel İlkokulu’ndan geleceğin teminatı çocukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Alanya’da ağırladıklarını dile getiren Erdem, " Hepsi bir birinden değerli çocuklarımızı okullarından alarak, Alanya’mızı gezdirdik ve Alanyum Alışveriş Merkezi’nde yemek ve oyun molası verdik. Değerli evlatlarımızı son olarak ise odamızda ağırladık. ALTSO Tiyatro Kulübümüzün ‘Afacan Alican’ isimli oyunuyla tiyatro aşkı aşıladığımız öğrencilerimiz, hem kaliteli vakit geçirip, hem de eğlenirken öğrendiler. Yine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde görevimi Demirtaş Cumhuriyet İlkokulu’ndan Zeynep Topçuoğlu’na, Başkan Yardımcılığını ise Alara Şevket Demirel İlkokulu’ndan Mustafa Emir Görgülü’ye bıraktık. Kıymetli evlatlarımıza sağlıklı ve başarılı bir ömür diliyorum" dedi.