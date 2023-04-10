Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, ALTSO’nun her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği iftar organizasyonunu bu yıl depremzedeler için iptal ettiklerini ve iftarın bütün giderlerini deprem bölgesine bağışlayacaklarını açıkladı.

Her yıl Ramazan ayında geleneksel olarak düzenlenen ALTSO iftar programını bu yıl Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle iptal ettiklerini duyuran ALTSO Başkanı Eray Erdem, iftar yemeğinin tüm masraflarını deprem bölgesinde yapılacak olan konutlar için bağışlayacaklarını duyurdu. “Çocuklarımızın başını sokacakları sıcacık evleri olmadığı sürece bizler burada huzur bulamayacağız” diyen Başkan Erdem’in bu önerisine Antalya’daki 7 Oda, Borsa ve Deniz Ticaret Odası’nın da destek vererek aynı uygulamayı yaparak kampanyaya katılacakları açıklandı.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde etkilenen 11 ile yardımlarını sürdürdüklerini belirten Başkan Erdem, “Bugüne kadar yaptığımız sayısız organizasyonun devamında şimdi de devletimizin yatırımlarınızı ve yardımlarınızı afet bölgesine yapın çağrısına uyarak; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin “El Verin, Ev Yapalım” Seferberliğine Antalya bölgesindeki tüm odalarla beraber katılıyoruz. Depremzedelerin kalıcı konutlarına kavuşabilmesi için tüm gayretlerimizi gösteriyoruz. Bu düşüncelerden hareketle 15 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirmeyi planladığımız odamızın geleneksel iftar programını devletimizden gelen çağrı ve depremzede vatandaşlarımızın yardım çığlıklarını dikkate alarak bu yıl iptal ediyoruz. İftarımızın tüm giderlerini konut seferberliğine bağışlıyoruz. Çünkü biliyoruz ki orada çocuklarımızın başını sokacakları sıcacık evleri olmadığı sürece bizler burada huzur bulamayacağız” dedi.