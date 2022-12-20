Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya giden Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Kültür ve Turizm Bakanlığı, siyasi partileri ve ATO’yu ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya giden Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Kültür ve Turizm Bakanlığı, siyasi partileri ve ATO’yu ziyaret etti.

Başkan Erdem ve ekibi Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Ticaret Odası, İYİ Parti, CHP ve MHP Genel Merkezleri’ni ziyaret ederek, Alanya’nın taleplerini iletti. ALTSO Heyeti, Ankara programının ikinci gününde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ile İYİ Parti STK İlişkileri Başkanı Burak Akburak’ı ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret eden ALTSO Heyeti, Alanya Gazipaşa Havalimanı’nın genişletilmesi ve uçak seferlerinin arttırılması, turizm çalışanlarının sorunları, Alanya’mızın ve ülkemizin yurt dışı tanıtım çalışmaları, yurt içi ve yurt dışı fuar ve iş gezileri gibi turizm sektörünün önemli taleplerini Bakan Ersoy’a iletti.

ALTSO Başkanı Erdem, “Ankara temaslarımız çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret ederek, turizm sektörümüzün taleplerini ilettik ve destek istedik. Bizlere gösterdikleri ilgi ve konukseverlikleri nedeniyle Sayın Bakanımıza teşekkür ederim” dedi.