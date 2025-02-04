Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO), Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü ve Alanya Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Bina ve Site Yöneticiliği ile Havuz Suyu Operatörlüğü eğitim kursları ALTSO ev sahipliğinde başladı.

Bina ve Site Yöneticiliği ile Havuz Suyu Operatörlüğü eğitim kursları ALTSO ev sahipliğinde başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, ALTSO Meclis Başkanı Mehmet Kural, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İbrahim Yıldırım ve Müdür Yardımcısı Ramazan Baykara ile birlikte eğitim kurslarını ziyaret eden ALTSO Başkanı Eray Erdem, vatandaşlardan ve üyelerden gelen talepler doğrultusunda eğitimler düzenlediklerini ifade etti.

"Eğitimler düzenlemeye devam edeceğiz’’

ALTSO Başkanı Eray Erdem" Eğitimlerimiz; bina ve site yöneticiliği alanında profesyonelleşmek isteyenler ile havuz suyu operatörlüğü konusunda teknik bilgi ve kalifiye olmayı hedefleyen katılımcılar için büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızın mesleki gelişimlerine katkı sağlamak ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek amacıyla düzenlediğimiz bu kurslar, hem bireysel hem de toplumsal anlamda önemli bir boşluğu dolduruyor. Beceri ve iş alışkanlıklarına sahip yüksek verimi gerçekleştirebilecek nitelikte kalifiye insan gücünün yetiştirilmesi ülke ekonomimiz için de oldukça önemlidir. Alanya’mızın önemli markası ve kazanımı olan üniversitelerimiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile iş birliği çalışmaları yapmaya, eğitimler düzenlemeye devam edeceğiz. Tüm kursiyerlerimize başarılar dilerim" diye konuştu.

"İş birliği içerisinde eğitimlerimiz devam edecek’’

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ise ALTSO ile iş birliğinde eğitimler düzenlediklerini belirterek, "Öncelikle ALTSO Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İş birliği içerisinde, ALTSO ev sahipliğinde eğitimlerimizi düzenliyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri bizler için önemli. Onların isteğine göre eğitim kursları açmaya devam edeceğiz" dedi. ALTSO Meclis Başkanı Mehmet Kural ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İbrahim Yıldırım da kursiyerlere başarılar dileyerek, eğitimlerin açılmasında emeği geçenlere teşekkür ettiler.