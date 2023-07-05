Alanya’da 2008 yılında ALTSO öncülüğünde resmi çalışmalarına başlanan ALTSO İmalatçılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinde son dönemde durma noktasına gelen çalışmalara yeniden başlanması için ALTSO girişimleri sürüyor.

Şehir içinde sıkışan mobilya imalathanesi, mermer atölyesi, PVC ve Demir Doğrama atölyesi, Plastik Boru İmalathanesi ve Çamaşır Yıkama Fabrikası gibi işyerlerinin site çatısı altında daha uygun şartlarda ve büyümeye elverişli şartlarda çalışarak ekonomiye daha fazla katkı yapması amacıyla planlanan projede bekleyiş sürüyor.

15 Yılı aşkın süredir devam eden ve çeşitli sebeplerle bir noktadan sonra ilerleme kaydedilemeyen projenin tekrar ivme kazanması için harekete geçen ALTSO Başkanı Eray Erdem, dün bir kez daha Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti.

ALTSO Meclis Başkanı Mehmet Kural, Antalya BŞB ve Alanya Belediye Meclis Üyesi Erkan Demirci ve ALTSO İmalatçılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mahmut Köse ve Kooparatif üyesi Nevzat Tuncer’in de yer aldığı ziyarette, Güzelbağ sanayi sitesiyle ilgili son gelişmeler görüşüldü.

“Her zaman ortak akıl dedik"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yanı sıra Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in de desteği ile çalışmaların yeniden başlaması için harekete geçtiklerini ifade eden Başkan Erdem; “Her zaman ortak akıl dedik. Burada da yine Alanya’mızın dinamikleri ile iş birliği içinde bu projeyi tekrar canlandırmak istiyoruz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’in yanı sıra Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel’in de desteğini yanımızda hissetmek bizlere güç veriyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Kooperatife üyelerimiz ile birlikte omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.