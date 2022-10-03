Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, otellerde ve turizm işletmelerinde artık olarak kalan yemekleri, kuracakları işletme tesisinde işleyerek sokak hayvanları için mamaya dönüştüreceklerini söyledi.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, otellerde ve turizm işletmelerinde artık olarak kalan yemekleri, kuracakları işletme tesisinde işleyerek sokak hayvanları için mamaya dönüştüreceklerini söyledi.

4 Ekim Dünya Sokak Hayvanları Günü çerçevesinde ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, gerçekleştirmek istediği projeyi açıkladı. ALTSO Başkanı Şahin, israfı da önlemek istediklerini belirterek, “650’den fazla turizm belgeli tesisi ve güçlü ekonomisi olan Alanya’mızda bu gibi projeler ile sokak hayvanlarımızın daha güzel şartlarda yaşamasına olanak tanıyacağız” dedi.

Projeyi Alanya’ya kazandırmayı hedeflediğini belirten Başkan Şahin, “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü olması sebebiyle hayvan kavramı üzerinde durulsa da biz yöneticilerin asıl görevi hayvanları sözde değil özde korumak ve bunun için gerekli projeleri hayata geçirmektir. Bu vesile ile ben buradan gelecekte Alanya’mıza kazandırmayı hedeflediğim bir projeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Yüce Rabbim nasip eder de Alanya halkı bize bu güzel şehrimize hizmet için yetki verirse otellerde ve diğer tüm turizm işletmelerinde artık yemekleri toplamak kaydıyla kuracağımız işletme tesisinde sokak hayvanları için mama imalatı yapacağız. 650’den fazla turizm belgeli tesisi ve güçlü ekonomisi olan Alanya’mızda bu gibi projeler ile sokak hayvanlarımızın daha güzel şartlarda yaşamasına olanak tanıyacağız. Özetle yine ’O iş bende’ diyorum. Hayvansever dostlarımızın da desteği ile evelallah yapamayacağımız iş yok. Birlikte başardık, birlikte sahip çıkacağız. Her şey Alanya’mız için" ifadelerini kullandı.