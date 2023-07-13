Alanya Ticaret ve Sanayi (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, 2023 LGS’de tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Türkiye şampiyonlarına altın hediye etti.

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ve 2023 LGS’de tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi olan öğrencilerle birlikte ALTSO Başkanı Eray Erdem’i ziyaret etti. Ziyarette, Türkiye birincileri Barbaros Azakoğlu Ortaokulu’ndan Zeynep Afra Yılmaz, Sevde Betül Tepe, Hamit Özçelik Ortaokulu’ndan Fatih Kerem Cinas, Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu’ndan Buğlem Pişkin, Özel Alanya Oba Bahçeşehir Koleji Ortaokulu’ndan Artem Kasaiani, TED Alanya Koleji Ortaokulu’ndan Pınar Akdemir ile öğretmenleri ve velileri de yer aldı.

"Gurur duyduk"

Alanya’dan 6 öğrencinin Türkiye birincisi olmasıyla gurur duyduklarını ifade eden Başkan Erdem, eğitimin önemine değindi.

Başkan Erdem, “Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ve 2023 LGS’de 500 tam puan alarak isimlerini Türkiye Şampiyonları arasına yazdıran kıymetli evlatlarımızı, öğretmen ve velileri ile birlikte odamızda ağırladık. Geleceğimizin teminatını evlatlarımız ile güzel bir sohbet gerçekleştirip, elde ettikleri bu önemli başarı için çam sakızı, çoban armağanı hediyemizi takdim ettik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız’ sözünde de belirttiği gibi geleceğimizin teminatını evlatlarımızı odamızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Değerli öğrencilerimizin bu önemli başarılarında pay sahibi olan aileleri ve öğretmenlerini de tebrik ediyor, bundan sonraki yaşamlarında sonsuz başarılar diliyorum” diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ise 6 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye Şampiyonu olmasının Alanya için çok önemli olduğunu belirterek, 6 öğrencinin 4 tanesinin de devlet okulundan olduğuna dikkat çekti.