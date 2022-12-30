Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ev sahipliğinde KOSGEB bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. KOSGEB’den taleplerini dile getiren ALTSO Başkanı Eray Erdem, "Öncelikle KOBİ desteklerinin turizm sektörüne daha fazla katkı yapması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ev sahipliğinde KOSGEB bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. KOSGEB’den taleplerini dile getiren ALTSO Başkanı Eray Erdem, "Öncelikle KOBİ desteklerinin turizm sektörüne daha fazla katkı yapması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

ALTSO Başkanı Eray Erdem, küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi, büyümesi ve rekabet güçlerinin artırılması amacıyla hizmet veren KOSGEB’in yeni destek programı olan KOBİGEL-KOBİ Gelişim Programı’nı tanıtmak için seminer düzenlediklerini belirterek, "Geçmişte olduğu gibi önümüzdeki süreçte de il müdürümüz ile güzel iş birliği çalışmalarına imza atacağımıza inanıyoruz. Bugünkü toplantımız da bu konudaki ilk adımımız sayılabilir. Özellikle KOSGEB destekli yurt dışı iş gezileri ve fuarlar konularında KOSGEB ile yapacağımız iş birliği çalışmalarının bölgemize önemli katkı yapacağına inanıyoruz" diye konuştu.

"Turizm sektörüne daha fazla katkı yapılması gerektiğini düşünüyoruz"

KOSGEB’den taleplerini anlatan Başkan Erdem, "Öncelikle KOBİ desteklerinin turizm sektörüne daha fazla katkı yapması gerektiğini düşünüyoruz. Geçmiş dönemlerde bölgemize katkı yapan mikro ve küçük ölçekli işletmelerin geliştirilmesine yönelik personel istihdamı ile verilen bazı kredilerin turizm sezonu öncesinde yeniden açılmasını talep ediyoruz. KOSGEB’in işletmelere yönelik mevcut bazı desteklerinin limitlerinin de halen güncellenmediğini ve ihtiyaçların çok gerisinde kaldığını görüyoruz. Bu limitlerin artırılması, daha önce yürürlükte olup kaldırılan bazı desteklerin de güncellenerek yeniden uygulamaya konulması gerektiğine inanıyoruz. Destek miktarlarının iyileştirilmesi ve yeni program çağrı esaslı devam edecekse çıkılacak çağrılarda bölgemiz işletmelerinin ihtiyaçları gözardı edilmeden çağrı konularının belirlenmesi de büyük önem taşımaktadır. Bu manada düşüncelerimizi açıkça paylaşmanın bizleri de ileriye götüreceğine inanıyoruz" diye konuştu.