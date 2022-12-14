İzmir Büyükşehir Belediyesi, Altınyol Turan bölgesinde yağışın etkisiyle dün akşam saatlerinde dağ yamacından koparak yola düşen kaya parçalarını kaldırarak yolun trafiğe açılmasını sağladı. Alanda temizlik çalışmalarına başlayan ekipler, benzer bir olayın yaşanmaması için kaya yüzeylerini püskürtme betonla kaplayarak güvenlik önlemi alacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Altınyol Turan bölgesinde yağışın etkisiyle dün akşam saatlerinde dağ yamacından koparak yola düşen kaya parçalarını kaldırarak yolun trafiğe açılmasını sağladı. Alanda temizlik çalışmalarına başlayan ekipler, benzer bir olayın yaşanmaması için kaya yüzeylerini püskürtme betonla kaplayarak güvenlik önlemi alacak.

Dün akşam saatlerinde Altınyol Turan bölgesinde yoğun yağışların etkisiyle dağ yamacından koparak yola düşen kaya parçaları yolu kapattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri hemen harekete geçerek yolu bir süre trafiğe kapatarak kaya parçalarını kaldırdı, beton bariyerler koyarak güvenlik önlemi aldı ve yolun tekrar trafiğe açılmasını sağladı.

Püskürtme beton yöntemi ile güvenlik önlemi alınacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kaya yuvarlanmasının önüne geçmek için kaya yüzeylerini püskürtme beton ile kaplayacak. Püskürtme beton yöntemi ile alınacak güvenlik önlemi öncesinde Fen İşleri Daire Başkanlığı ve Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı bugün kaya yüzeyinde temizlik çalışmalarına başladı. Bu çalışmalar süresince yolun bir bölümünün trafiğe kapalı olacağı bildirildi. Ayrıca sabahları kara tarafında ilave şerit uygulaması yapılamayacağı için trafik yoğunluğa yaşanabilecek. Çalışmaların üç günde tamamlanması hedefleniyor.