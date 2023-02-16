Kütahya’nın Altıntaş ilçesinden bugüne kadar Kaymakamlık koordinesinde Altıntaş Belediyesi ve vatandaşların destekleriyle hazırlanan yardım malzemelerinden oluşan 19 tırın deprem bölgesine gönderildiği bildirildi.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinden bugüne kadar Kaymakamlık koordinesinde Altıntaş Belediyesi ve vatandaşların destekleriyle hazırlanan yardım malzemelerinden oluşan 19 tırın deprem bölgesine gönderildiği bildirildi.

Yardımların ara vermeden devam ettiğini söyleyen Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, ”Altıntaş Kaymakamımız Hüseyin Bozoğlan ve Dumlupınar Kaymakamımız Bilal Basrı başta olmak üzere tüm kurum, kuruluşlarımıza, belediye çalışanlarımıza, muhtarlarımıza ve yardımsever Altıntaş halkımıza teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Deprem bölgesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Rabbim milletimizi her türlü afetlerden muhafaza eylesin” diye konuştu.