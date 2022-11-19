Kütahya’nın Altıntaş ilçesine yapılacak yeni Kaymakamlık hizmet binasının temeli törenle atıldı.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesine yapılacak yeni Kaymakamlık hizmet binasının temeli törenle atıldı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Altıntaş ilçesinde adliye başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarını tek bir çatı altında toplayacak binanın 29 Ekim 2023 yılında faaliyete sunulmasının hedeflendiğini belirtti.

Vali Ali Çelik, modern binanın tamamlanmasıyla vatandaşın hizmete ulaşımının kolaylaşarak zamandan tasarruf edeceğini ve kamu hizmetlerinin daha verimli sunulacağını söyledi.

“Kamu binaları depreme hazır hale getiriliyor”

Deprem riski yüksek illerden biri olan Kütahya’da insanların can ve mal güvenliğinin sağlanması için ciddi bir irade ortaya konulduğunu vurgulayan Vali Çelik, “Hem sağlıklı hizmet ve fonksiyonların yüklenmesi hem de insanlarımızın can güvenliğinin sağlanması açısından, kamu hizmetlerinin yürütüldüğü tüm alanların yeniden inşa edilmesi ve deprem yönetmeliklerine uygun olarak yapılması önem arz ediyor. Çok şükür ki Kütahya’mızda Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, bakanlarımız ve milletvekillerimizin bu dönüşümü sağlamak için büyük bir iradesi ve desteği var” diye konuştu.

“600 milyonun üzerinde kaynak aktarıldı”

Hükümet konaklarının rehabilitasyonu ve yenilenmesi için 600 milyonun üzerinde kaynak ayrıldığını aktaran Vali Çelik, “Bunların tamamı İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun talimatıyla yatırım programına girdi. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla atılan bu adımda emeği geçen, katkısı olan herkese ilimiz ve ilçelerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

Duanın ardından Vali Ali Çelik, Milletvekilleri İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, Belediye Başkanı Arif Teke ile birlikte butona basarak hizmet binasının temeline harç döktü.

Yeni Kaymakamlık hizmet binasının bir an önce tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağını söyleyen Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke,”Emeklerinden dolayı, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Valimiz Ali Çelik, Kaymakamımız Hüseyin Bozoğlan, AK Parti İl Başkanımız Mustafa Önsay, Milletvekillerimiz Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, İl Genel Meclis Başkanımız Musa Yılmaz, Genel Sekreterimiz Murat Koyak, Belediye Meclis üyelerimiz, Belediye çalışanlarımız ve emeği geçen herkese Altıntaş halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.