İlçede atıl vaziyette bulunan ve tehlike arz eden binalar tespit edilerek yıkımı gerçekleştiriliyor.

Altıntaş Belediyesince ilçe genelinde güvenliği tehdit eden ve tehlike arz eden metruk binaların yıkımına devam ediliyor.

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