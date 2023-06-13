Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde belediye tarafından Şelale Park yapımı çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Şelale Park yapımı çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Arif Teke, ”Belediyemiz tarafından, ilçemiz Avşar Deresi, Kent Park ve Yürüyüş Yoluna komşu olacak şekilde Şelale Park yapımı çalışmaları başlatıldı. Parkımız en kısa zamanda bitirilerek kadirşinas halkımızın hizmetine sunulacaktır. “Altıntaş, her şeyin en güzeline layıktır” düşüncesiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.