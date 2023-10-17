Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde yapımı tamamlanan Şehit Cafer Mavi Roman Kültür Evi düzenlenen törenle hizmete girdi.

Sünnet çocuklarının ilçe turuyla başlayan program, misafirlere yemek ikramı, protokol konuşmaları ve hediye takdimiyle devam etti. Sünnet programından sonra Şehit Cafer Mavi Roman Kültür Evinin açılışı yapıldı.

Kültür Evinin açılış törenine Vali Yardımcısı Fikret Zaman, Kaymakam Hüseyin Bozoğlan, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Belediye Başkanı Arif Teke, K Parti İlçe Başkanı İsmail Şafak, İl Özel İdare Genel Sekreteri Murat Koyak, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke törende yaptığı konuşmada, “ Söz verdiğimiz Roman Kültür Evini yapıp, aynı zamanda ismini de şehidimiz Cafer Mavi ile taçlandırarak Şehit Cafer Mavi Roman Kültür Evi olarak hizmete sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Projenin gerçekleşmesinde emeği geçen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza, Zafer Kalkınma Ajansına, AK Parti İl Başkanımız Mustafa Önsay, Milletvekillerimiz Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir, İlçe Başkanımız İsmail Şafak, Belediye Meclis üyelerimize, Belediye çalışanlarımıza ve emeği geçen herkese, Altıntaş halkımız adına teşekkür ediyorum” dedi.