Şehit P. Söz. Onb. Mustafa Özkardeş’in, şehadet yıl dönümü münasebetiyle Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde mevlit programı düzenlendi.

Şehit P. Söz. Onb. Mustafa Özkardeş’in şehadetinin sene-i devriyesi vesilesiyle Gecek Köyü’nde düzenlenen Mevlit programına Kaymakam Ekrem Güdek, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal, İl Tugay Komutanı Hv. Tuğg. Mustafa Baş, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Vedat Kültür, Belediye Başkanı Hikmet Tunç, siyasi parti ilçe başkanları, İl Genel Meclis Üyeleri Ömür Eldiven ve İsmail Şafak, kurum amirleri ve vatandaşlar iştirak etti.

Program çerçevesinde Şehit Mustafa Özkardeş ve tüm şehitler için Mevlit-i Şerif okunup dua edildi. Programın ardından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.