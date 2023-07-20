Altıntaş Belediyesince yürütülen Roman Kültür Evi projesi çerçevesinde Bağımlılıkla Mücadele ve Bilinçli Medya Kullanımı eğitimlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Konuyla ilgili Altıntaş Belediyesinden yapılan açıklamada, ”Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Zafer Kalkınma Ajansı destekleriyle SOGEP programı çerçevesinde belediyemizce yürütülen Roman Kültür Evi projesi devam etmektedir. Projemiz çerçevesinde Bağımlılıkla Mücadele ve Bilinçli Medya Kullanımı eğitimleri gerçekleştirilmiştir” denildi.