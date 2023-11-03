Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Zafer ilkokulunda Cumhuriyet ve Sonbahar” temalı resim sergisi ile “Milli Kültürümüz” isimli mini müzenin açılışı gerçekleştirildi.

Zafer ilkokulu öğrenciler tarafından hazırlanan Cumhuriyet ve Sonbahar” temalı resim sergisi ile “Milli Kültürümüz” isimli mini müzenin açılışında Kaymakam Hüseyin Bozoğlan’a, Belediye Başkanı Arif Teke ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Uğur Alıç eşlik etti.

Açılış sonrası Zafer İlkokulu öğrenci ve öğretmenleriyle bir araya gelen Kaymakam Hüseyin Bozoğlan, öğretmenlerden “Değerler Eğitimi” üzerinde hassasiyetle durmalarını istedi.