Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Zafer İlkokulu öğrencileri, “Yerli Tohum Tarım Atölyesi” proje uygulama alanındaki ürünlerin hasadını gerçekleştirip turşu yaptılar.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Zafer İlkokulu öğrencileri, “Yerli Tohum Tarım Atölyesi” proje uygulama alanındaki ürünlerin hasadını gerçekleştirip turşu yaptılar.

Okul bahçesinde bulunan yerli tohum atölyesinde yetişen ürünleri elleriyle toplayan Zafer İlkokulu öğrencileri, daha sonra topladıkları ürünlerden turşu yaptılar. Bu etkinlikle öğrenciler hem kendi yetiştirdikleri ürünlerin hasadını yaptılar, hem de bu ürünleri değişik şekillerde değerlendirmesini öğrendiler.