Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Mesleki ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Yönlendirme Eylem Planının uygulamaya konulduğu bildirildi.

Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Mesleki ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Yönlendirme Eylem Planı" çerçevesinde Şube Müdürü Uğur Alıç başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. Plan çerçevesinde, Nisan - Mayıs 2025 tarihleri arasında 7. ve 8. sınıf öğrencileri, veliler ve rehber öğretmenlere yönelik mesleki yönlendirme faaliyetleri düzenlenecek. Etkinliklerle, öğrencilerin mesleki eğitime ilişkin farkındalıklarını artırmaları, ilgi alanlarını keşfetmeleri ve gelecekteki kariyer seçimlerinde bilinçli adımlar atmaları hedefleniyor.

Milli Eğitim Şube Müdürü Uğur Alıç, toplantıda yaptığı açıklamada, mesleki eğitimin ülkenin kalkınmasında kritik bir role sahip olduğunu belirterek, "Bu projeyle öğrencilerimiz hem teorik bilgiyi hem de meslekî becerileri deneyimleyerek öğrenecek. Onların ilgi alanlarını keşfetmelerine ve gelecekte doğru mesleği seçmelerine destek olmayı amaçlıyoruz" dedi.