Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Zafer İlkokulu’nda Matematik dersini küçük yaştan itibaren sevdirmek amacıyla Dumlupınar Üniversitesi Proje Eğitim Kültür Topluluğu öğrencileri etkinlik gerçekleştirdi.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Zafer İlkokulu’nda Matematik dersini küçük yaştan itibaren sevdirmek amacıyla Dumlupınar Üniversitesi Proje Eğitim Kültür Topluluğu öğrencileri etkinlik gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve üniversitesiler işbirliği ile Matematik dersini küçük yaştan itibaren sevdirmek amacıyla başlatılan Matematik Seferberliği çerçevesinde Dumlupınar Üniversitesi Proje Eğitim Kültür Topluluğu öğrencileri Zafer İlkokulunda bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.