Kütahya da düzenlenen bilek güreşi turnuvasından Altıntaş’lı lise öğrencileri 5 madalya ile döndü.

Konuyla ilgili Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Kütahya da düzenlenen bilek güreşi turnuvasında Şehit Polis Elvan Özbay MTAL öğrencimizden Mustafa Güler hem sağ kol yarışında hem sol kol yarışında il birincisi olmuştur ve toplamda 2 madalya kazanmıştır. İTO Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi öğrencilerimizden Bedirhan Gökçe 45 kilo sağ-sol il 2.si, Hasan Özbay 60 kilo sağ-sol kol il 2.si ve Mervenur Birgöz 65 kilo sağ kol il 2.si olmuştur. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ederiz” denildi.